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الحكومة بغزة: 4 شهداء و18 جريحًا في مجزرة مدرسة صلاح الدين

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محمد اسماعيل - القاهرة - وكالات

كشف المدير العام للمكتب الإعلامي الحكومي بغزة إسماعيل الثوابتة، اليوم الأربعاء، عن ارتقاء 4 شهداء ووقوع 18 جريحا في مجزرة إسرائيلية جديدة في مدرسة صلاح الدين.

وأعرب الثوابتة في تصريحات لقناة "الجزيرة"، عن إدانته ارتكاب جيش الاحتلال الإسرائيلي لهذه المجازر، مطالبا المجتمع الدولي بوقف استهداف المدنيين في غزة.

وأوضح الثوابتة أن مدرسة صلاح الدين هي عاشر مركز إيواء يقصفه الاحتلال منذ مطلع الشهر، لافتا إلى أن الحكومة بغزة أكدت ضرورة إنشاء مستشفيات ميدانية في محافظة غزة لكن دون جدوى.

وشدد الثوابيتة على أن جيش الاحتلال الإسرائيلي يستبق قصف أي مدرسة ببيانات جاهزة لا أساس لها من الصحة، مؤكدا أن جيش الاحتلال لديه خطة لتصفية وإبادة الشعب الفلسطيني.

وأكد مدير المكتب الإعلامي الحكومي بغزة، على أن جيش الاحتلال يلجأ لسياسة التجويع ومنع إدخال البضائع، مشددا على أن الاحتلال يقترف مجزرة تلو أخرى ويريد حربا شاملة.

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محمد يوسف

محمد يوسف

متخصص فى مجال الكتابة وتحرير المقالات والترجمة من اللغتين الإنجليزية والفرنسية والعكس لمدة تزيد عن 8 سنوات – الترجمة الكاملة يدويًا دون الإعتماد على أي مواقع ترجمة. – الدقة في الترجمة وعدم وجود أخطاء – التدقيق النحوي واللغوي للنص المترجم – مراعاة أن يتناسب أسلوب اللغة مع الموضوع

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