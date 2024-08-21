نفذ عدد من أجراء ومستخدمي مراكز الخدمات الإنمائية من كل المناطق اللبنانية اعتصاما أمام مبنى وزارة الشؤون الاجتماعية للمطالبة بـ"حقوقهم، ومنها قبض رواتبهم التي لم يحصلوا عليها منذ أكثر من سنتين والحصول على بدل الحضور والمنح المدرسية، إسوة بالأجراء في الوزارات الأخرى".
وفي السياق، طالب المعتصمون بـ"مقابلة وزير الشؤون الاجتماعية في حكومة تصريف الأعمال هكتور حجار".
من جهتها، أعلنت لجنة المستخدمين في مراكز الخدمات الانمائية في الوزارة، في بيان، أن "هذه الخطوة الأولى، ستليها خطوات تصعيدية يعلن عنها في حينه".
كانت هذه تفاصيل خبر مستخدمو مراكز الخدمات الإنمائية اعتصموا أمام مبنى وزارة الشؤون وطالبوا بقبض رواتبهم لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكاملة ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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