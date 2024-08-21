فلسطين تشارك في لقاء حول مستجدات تعديل اتفاقية منظمة المرأة العربية بالقاهرة

ياسر رشاد - القاهرة - شاركت دولة فلسطين في اللقاء التشاوري الذي عقد في القاهرة، اليوم الأربعاء، حول مستجدات تعديل اتفاقية منظمة المرأة العربية، بمشاركة ممثلي الدول العربية الأعضاء.

وتناول اللقاء تعزيز التعاون والتنسيق العربي المشترك في مجال تطوير وضع المرأة وتدعيم دورها في المجتمع.

وثمنت المستشارة جمانة الغول من مندوبية فلسطين في الجامعة العربية، دور وجهود المنظمة الحثيثة والمتواصلة في دعم ومساندة الشعب الفلسطيني والمرأة الفلسطينية على وجه الخصوص، في الضفة الغربية وقطاع غزة.

كما استعرضت المستشارة الغول ما تتعرض له النساء الفلسطينيات من جرائم وانتهاكات من جيش الاحتلال الإسرائيلي والمستعمرين، في ظل استمرار العدوان على قطاع غزة والضفة الغربية بما فيها القدس المحتلة.