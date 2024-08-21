عمليات القسام ضد جيش الاحتلال في اليوم الـ 320

ياسر رشاد - القاهرة - تواصل كتائب الشهيد عز الدين القسام لليوم الـ 320 على التوالي، التصدي لقوات الاحتلال الصهيونية المتوغلة في عدة محاور من قطاع غزة، والتي أسفرت حتى اللحظة عن مقتل المئات من ضباط وجنود العدو وإصابة عشرات الآلاف، بالإضافة إلى تدمير مئات الآليات كلياً أو جزئياً.

أصدر اليوم الأربعاء 16 صفر 1446هـ ، الموافق 21 أغسطس 2024م، الإعلام العسكري لكتائب القسام عدداً من البلاغات العسكرية حول الاشتباكات الضارية التي يخوضها مجاهدينا مع قوات العدو بالعبوات الناسفة والقذائف المضادة للدروع والأفراد.

وقد نشرت كتائب القسام مقطع فيديو تضمّن مشاهد من عملية إطلاق النار التي نفذها مجاهدو القسام بتاريخ 11-08-2024 قرب مغتصبة "ميحولا" بالأغوار الشمالية والتي أسفرت عن مقتل جندي صهيوني على الفور، و مشاهد أخرى من الاستيلاء على طائرة مسيرة من نوع "Evo Max" خلال قيامها بمهام استخبارية شمال غرب مخيم النصيرات وسط القطاع، إضافة إلى مشاهد من استهداف جنود وآليات العدو في محاور القتال فى حي تل السلطان غرب مدينة رفح جنوب القطاع.

وبدأت معركة طوفان الأقصى فجر السبت السابع من أكتوبر لعام 2023م بسلسلة من عمليات اقتحام المجاهدين للمغتصبات والمواقع العسكرية في غلاف غزة براً وبحراً وجواً، وقتل وأسر مئات الجنود والمغتصبين الصهاينة.

وفيما يلي متابعة لما صدر عن الإعلام العسكري لكتائب القسام هذا اليوم:

12:27 | بعد عودتهم من خطوط القتال.. أكد مجاهدونا تفجير عين نفق فخخت مسبقًا بعبوة في قوة صهيونية تقدمت للمكان وإيقاعهم بين قتيل وجريح غرب منطقة "الحاووزين" غرب مدينة حمد شمال مدينة خانيونس جنوب القطاع

13:44 | كتائب القسام تستهدف دبابة صهيونية من نوع "ميركفاه" بقذيفة "الياسين 105" شرق مدينة دير البلح وسط قطاع غزة