النشرة: تحليق لمسيرة اسرائيلية فوق مزارع شبعا المحتلة ومنطقة حاصبيا وصولا حتى سهل البقاع واقليم التفاح

افاد مراسل "النشرة" في حاصبيا بأنه "يسجل منذ منتصف الليل الفائت وحتى فجر اليوم طلعات استكشافية لمسيرة اسرائلية فوق مزارع شبعا المحتلة ومنطقة العرقوب في قضاء حاصبيا وصولا حتى مرتفعات جبل الشيخ المشرفة على منطقة راشيا الوادي وسهل البقاع واقليم التفاح وتزامن ذلك مع قصف مدفعي اسرائلي بقذائف فوسفورية محرقة طاولت احراج راشيا الفخار وكفرحمام والهبارية أشعلت حرائق في احراج الصنوبر والسنديان المستهدفة".

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