الاحتلال يشن حملات اعتقال موسعة في مختلف المدن الفلسطينية

ياسر رشاد - القاهرة - شنت قوات الاحتلال الإسرائيلي، اليوم الخميس الموافق 22 اغسطس، حملات اعتقال للمواطنين الفلسطينيين بعدد من المدن والبلدات.

ووفق لوكالة الأنباء الفلسطينية "وفا"، اعتقلت قوات الاحتلال الشاب سعيد عناني بعد مداهمة وتفتيش منزله في مخيم شعفاط شمال مدينة القدس المحتلة.

كما اعتقل الاحتلال المواطن لؤي محمد عبد الله غنيمات، بعد دهم منزله وتفتيشه، كما فتشت منازل في بلدة صوريف شمال غرب الخليل.

الاحتلال يطلق النار وقنابل الصوت والغاز السام



وأضافت المصادر الفلسطينية، أن قوات الاحتلال فتشت عدة منازل في البلدة، عُرف منها: منزل المواطن سنوار غنيمات.

وفي السياق ذاته، اقتحمت قوات الاحتلال بلدة ترقوميا غربا، ومنطقة واد الشاجنة جنوبا، وعدة أحياء في المنطقة الجنوبية من مدينة الخليل، وسط إطلاق النار، وقنابل الصوت والغاز السام.

وفي مدينة البيرة، اعتقلت قوات الاحتلال الشاب جهاد أحمد الدمسي (23 عاما)، بعد أن داهمت منزل ذويه وفتشته.

كما اقتحمت قوات الاحتلال بلدة بيت ريما، شمال غرب رام الله، وداهمت عدة منازل، دون أن يبلغ عن اعتقالات.

وفي بلدة عزون، شرق قلقيلية، اعتقلت قوات الاحتلال الشابين رشيد وتامر رضوان، في العشرينيات من عمرهما، عقب مداهمة منزليهما وتفتيشهما.

كما نصبت قوات الاحتلال حاجزا عسكريا عند المدخل الغربي لبلدة عزون طريق "عزبة الطبيب"، وأعاقت حركة تنقل المواطنين.

ومن محافظة نابلس اعتقلت قوات الاحتلال الإسرائيلي، ثلاثة مواطنين، أفادت مصادر أمنية ومحلية لـ"وفا"، بأن عددا من الجيبات الاحتلالية اقتحم أحياءً عدة في المدينة، منها منطقة الجبل الشمالي، وشارع عصيرة، حيث نشرت قناصتها هناك، ومحيط مخيم العين، وشارع روجيب شرقا، واعتقلت المواطن عبد الرحمن عرايشي، بعد دهم منزله وتفتيشه.

وأضافت المصادر ذاتها، أن قوات الاحتلال اعتقلت الأسير المحرر أيمن عارف الحج محمد، بعد دهم منزله وتفتيشه في بلدة بيت فوريك شرقا.

كما اعتقلت تلك القوات المواطن أنس ناصر عودة، أثناء مروره على حاجز عورتا جنوب نابلس، وهو من سكان قرية دير الحطب شرقا.

ومن محافظة بيت لحم اعتقلت قوات الاحتلال خمسة مواطنين وهم: محمد فواز علي صلاح (28 عاما) من بلدة الخضر جنوبا، ومحمد فيصل العمور (17 عاما)، وسعد حسن محمد العمور (30 عاما) من بلدة تقوع جنوب شرق المحافظة، ومحمد بسام فرارجة (23 عاما)، ووديع داود نايف سالم (25 عاما) من مخيم الدهيشة جنوبا.

