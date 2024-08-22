الدفاع الروسية تعلن عن تدمير ٢٨ طائرة أوكرانية

ياسر رشاد - القاهرة - أعلنت وزارة الدفاع الروسية في بيان لها صباح اليوم الخميس أن قواتها اعترضت ودمرت 28 طائرة بدون طيار أوكرانية حاولت استهداف مواقع في أراضي روسيا، وفقا ل"روسيا اليوم".

وأوضحت الدفاع الروسية أنه تم إسقاط 13 مسيرة فوق مقاطعة فولغوغراد و7 مسيرات فوق روستوف و4 أخرى فوق بيلغورود واثنتين فوق فورونيج، وواحدة في كل من بريانسك وكورسك.

وقت سابق اليوم أفادت سلطات فولغوغراد بتدمير معظم الطائرات بدون طيار التي هاجمت اراضي المقاطعة في منطقة مارينوفكا الليلة الماضية، مضيفة أن سقوط إحدى المسيرات تسبب في نشوب حريق في موقع تابع لوزارة الدفاع، دون وقوع ضحايا.