قوى الأمن أعلنت توقيف مواطن قتل ابنه في بلدة وادي أم علي البقاعيّة

أعلنت المديرية العامة لقوى الأمن الداخلي، عن توقيف مواطن قتل ابنه في بلدة وادي أم علي البقاعيّة، وذلك بعد الكشف عن مكان اختبائه في صيدا.

في التفاصيل، أوضحت المديرية في بيان أنّ ""بتاريخ 19-8-2024، عُثِرَ على جثّة المدعو: ع. م. (من مواليد عام 1999، لبناني) مصابة بطلقٍ ناري، في بلدة وادي أم علي البقاعيّة. بنتيجة الاستقصاءات والتحريّات التي قامت بها شعبة المعلومات في قوى الأمن الدّاخلي، جرى الاشتباه بوالد المغدور، الذي توارى عن الأنظار بعد حصول الجريمة، وهو يدعى: م. م. (من مواليد عام 1978، لبناني)".

وذكرت أنّ "بتاريخ 20-8-2024، وبعد رصدٍ ومتابعة، تمكّنت إحدى دوريّات الشّعبة من توقيفه في مدينة صيدا.

بالتّحقيق معه، اعترف أنّه أطلق النّار على ابنه، من بندقيّة "بومب أكشن"، نتيجة مشاجرة حصلت بينهما، على خلفيّة قيام الابن بأعمال مخالفة للقانون".

هذا، وأجري المقتضى القانوني بحقّ الموقوف، وأودع المرجع المعني، عملاً بإشارة القضاء المختص.