الصحة الفلسطينية: 3 شهداء في قصف قوات الاحتلال منزلًا في مخيم طولكرم

أعلنت وزارة الصحة الفلسطينية، في بلاغ، أنّ "3 في قصف قوات الاحتلال منزلا في مخيم طولكرم شمال الضفة الغربية".

ويأتي ذلك بعد أن اندلعت اشتباكات عنيفة بين فلسطينيين والجيش الإسرائيلي في مخيم طولكرم بالضفة الغربية، بينما واصلت قوات اسرائيلية حملات الاقتحامات والاعتقالات الليلية بمختلف مدن الضفة الغربية.

وأفادت وسائل إعلام إسرائيلية، عن إصابة جندي إسرائيلي في تفجير عبوة ناسفة بمخيم طولكرم.

من جانبها، أعلنت كتائب "شهداء الأقصى"-طولكرم أن مقاتليها يستهدفون بالرصاص والعبوات الناسفة القوات الإسرائيلية التي تقتحم المخيم.

بدورها، قالت كتيبة طولكرم التابعة لكتائب "القسام" إنها فجرت سلسلة من العبوات الناسفة في آليات إسرائيلية بمحيط مخيم طولكرم.