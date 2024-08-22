جرادة: لرفع سعر كيلو التبغ واستلامه من المزارعين بما يتناسب مع كلفته وتضحياتهم

أشار النائب الياس جرادة، في بيان الى انه "شعبنا الصامد في الجنوب، اعتاد على دفع فواتير الحرب والسلام، واجه الشمس بسمرته، ولم تملّ أنامله من غرس التبغ وشك الدخان تحت وابل نار العدوان على لبنان، وإن مزارعي التبغ في الجنوب هم أهل العزّة و الكبرياء والإرادة، وأقل ما يتوجب علينا كشعب ودولة أن نتضامن معهم في كفاحهم وصبرهم وعزمهم لمواجهة كل التحدّيات والمخاطر".

واضاف :"نشد على سواعد المزارعين عامة وعلى مزارعي التبغ في الجنوب خاصة، ونطالب الحكومة مجتمعة و وزارة المالية وشركة الريجي، بأقرار حق المزارعين ولا سيما مزارعي التبغ في الاستفادة من الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي بفروعه كافة، وتعويضهم عن الخسائر التي اصابتهم، بما يضمن صمودهم و يعزّز ثباتهم في أرضهم".

كما طالب بـ"رفع سعر كيلو التبغ واستلامه من المزارعين بما يتناسب مع كلفته وتضحياتهم وارتفاع مستوى المعيشة في لبنان".