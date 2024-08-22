"النشرة": قصف مدفعي إسرائيلي استهدف بلدتَي الطيبة وكفركلا

استهدف قصف مدفعي إسرائيلي بلدتَي الطيبة وكفركلا في جنوب لبنان، وفق ما نقل مراسل "النشرة" في الجنوب.
ويأتي ذلك مع استمرار الاعتداءات الإسرائيلية على جنوب لبنان ومنطقة البقاع، تزامنا مع الحرب على غزة منذ تشرين الأول 2023،
هذا، ويواصل حزب الله عملياته العسكرية ضد قوات الجيش الإسرائيلي ومواقعه والمستوطنات في الشمال، وسط ترقّب ردّه على العدوان الإسرائيلي على الضاحية الجنوبية لبيروت الذي قضى على إثره القيادي العسكري الكبير في الحزب فؤاد شكر.
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