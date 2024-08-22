سأل رئيس حزب "القوات اللبنانية" سمير جعجع :"هل يستطيع أحد ان يفسِّر لي لماذا لا تبادر الحكومة الى تشغيل مطار القليعات، خصوصا ان بناه التحية متوافرة بشكل كامل تقريبا، ولا يلزمه إلا بعض التجهيزات التقنية، وخصوصا أيضا أن القاصي يعلم كما الداني بأن مطار بيروت معرّض للمخاطر والمحاذير، وخصوصا أيضا وأيضا أن الحكومات الموجودة موجودة لتسيير أمور المواطنين. ليس مفهوما انزعاج البعض عندما نوصِّف الأكثرية في الحكومة الحالية بأقذع العبارات، لأنها تستحق حتى أكثر من ذلك".

كانت هذه تفاصيل خبر جعجع: لماذا لا تبادر الحكومة الى تشغيل مطار القليعات خصوصا أن مطار بيروت معرّض للمخاطر لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكاملة ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



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