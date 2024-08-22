الطقس اليوم قليل الغيوم دون تعديل يذكر بدرجات الحرارة

أعلنت مصلحة الأرصاد الجوية في لبنان، ان "طقسا صيفيا مع درجات حرارة ضمن معدلاتها الموسمية على الساحل والجبال بينما تتخطاها بشكل بسيط في الداخل".

الطقس المتوقع في لبنان:

الخميس: قليل الغيوم الى غائم جزئياً مع ضباب على المرتفعات المتوسطة ودون تعديل يذكر بدرجات الحرارة.

الجمعة: قليل الغيوم الى غائم جزئياً مع ضباب على المرتفعات وانخفاض بسيط بدرجات الحرارة في المناطق الجبلية والساحلية بينما تستقرفي الداخل .

السبت: غائم جزئياً مع ضباب على المرتفعات ودون تعديل يذكر بدرجات الحرارة على الساحل والجبال بينما تنخفض بشكل بسيط في الداخل كما يتوقع تساقط الرذاذ المتفرق خلال الليل على المرتفعات الشمالية.

الأحد: غائم جزئياً الى غائم أحياناً مع ضباب كثيف أحيانا على المرتفعات ودون تعديل يذكر بدرجات الحرارة على الساحل وفي الداخل بينما ترتفع بشكل طفيف في المناطق الجبلية .