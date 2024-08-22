سليم عون: "الوطني الحر" يتحضّر في أماكن تواجده لاستقبال اللبنانيين الذين يُقصفون

أشار عضو تكتل "لبنان القوي" النائب سليم عون، إلى أنّ "الغرب لا يريد تسليح الجيش اللبناني لمواجهة إسرائيل".

وقال، في حديث لقناة الـ"إل بي سي أي"، إنّ "حزب الله ورقة قوة، وإذا كانت اسرائيل تفكّر في الاعتداء على لبنان فحزب الله اظهر ما أظهره لكي يُنبّهها ولكي يحمي لبنان".

ولفت عون إلى "أننا لا نريد أن ننجرّ إلى حرب كبيرة، ولكن في حال فُرضت علينا فنحن لها، ونحن ضد ربط الساحات ولا نريد أن تُربط، ففي السابق لم تربط أي ساحة نفسها بنا"، مشددًا على أنّ "وجود حزب الله سببه عدم وجود أي رادع لإسرائيل تجاه لبنان".

وأوضح أنّه يجب على إسرائيل تطبيق القرار 1701 قبل أن يطبقه لبنان، وذكر أنّه من المؤكد بأن التيار الوطني الحر ليس مقصودًا بكلام الأمين العام لحزب الله السيد حسن نصرالله حول مسألة "الطعن في الظهر"، مضيفًا "التيار الوطني الحر يتحضّر في أماكن تواجده لاستقبال اللبنانيين الذين يُقصفون، ونحن جاهزون لكي نتصرّف كلبنانيين".

وحول التمديد لقائد الجيش العماد جوزاف عون، أكّد سليم عون "أننا ضد التمديد".

وردًا على سؤال عمّا يحصل داخل "التيار الوطني الحر" ومبادرة النائب إبراهيم كنعان، أشار إلى أنّ "في الأحزاب كما المؤسسات، هناك نوع من الالتزام"، مشيرًا إلى أنّ "الالتزام هو الموضوع الأساسي".