تسنيم : رئيس الوزراء القطري سيزور إيران في الأيام المقبلة

أعلنت وكالة تسنيم الإيرانية للأنباء أن رئيس الوزراء القطري وزير الخارجية محمد بن عبد الرحمن ال ثاني سيزور إيران في الأيام المقبلة. وأفادت الوكالة بأن الاجتماعات ستتناول قضايا ثنائية وقضايا إقليمية مهمة. يُذكر أن الدوحة تستضيف محادثات لوقف إطلاق النار في غزة.

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