شكرا لقرائتكم خبر عن الإجهاد الحراري في كوريا يضرب الآلاف بالأمراض.. ما القصة؟ والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - رفع الإجهاد الحراري حصيلة المصابين إلى 2994 شخصًا منذ 20 مايو الماضي.

وتتجاوز بذلك حصيلة المصابين التي سجلت خلال الفترة ذاتها من العام الماضي. ضحايا الإجهاد الحراري في كوريا الجنوبية وأضافت الهيئة، أن الموجة الحارة تسببت أيضًا في وفاة 28 شخصًا خلال الفترة ذاتها.

وأصيب اليوم فقط ما يقارب من ثلاثة آلاف شخص بأمراض ناتجة عن الإجهاد الحراري في ظل موجة الحر الشديدة التي تشهدها كوريا.

وبحسب وزارة الداخلية والسلامة الكورية، كانت سجلت 98 حالة إصابة جديدة أمس الأول. نفوق الحيوانات وخلال الفترة من 11 يونيو الماضي حتى يوم أمس، نفق مليون وثلاثة آلاف رأس ماشية، وأكثر من 11.2 مليون سمكة في المزارع السمكية بجميع أنحاء البلاد من 30 يوليو الماضي حتى أمس.

والإجهاد الحراري هو حالة تسبق الإصابة بضربة الشمس، ومن أبرز أعراضها التعرق الشديد والنبض السريع والضعيف، والعطش الشديد والشعور بالضعف العام.