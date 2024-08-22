جيش الاحتلال ينسحب من مدينة طولكرم

ياسر رشاد - القاهرة - انسحب جيش الاحتلال الإسرائيلي، من مدينة طولكرم بشكل كامل بعد عدوان وحصار داما 14 ساعة، حسب مصادر فلسطينية.

ارتفاع حصيلة العدوان إلى 40265 شهيد و 93144 اصابة

أعلنت وزارة الصحة في غزة، ارتفاع حصيلة العدوان الاسرائيلي إلى 40265 شهيد و 93144 اصابة منذ السابع من اكتوبر الماضي.

وأضافت في التقرير الاحصائي اليومي لعدد الشهداء والجرحى جراء العدوان الاسرائيلي المستمر لليوم ال 321 على قطاع غزة، أن الاحتلال الاسرائيلي ارتكب 4 مجازر ضد العائلات في قطاع غزة وصل منها للمستشفيات 42 شهيد و 163 اصابة خلال ال 24 ساعة الماضية.

ولفتت صحة غزة، إلى أنه لازال عدد من الضحايا تحت الركام وفي الطرقات لا تستطيع طواقم الاسعاف والدفاع المدني الوصول اليهم.