الاحتلال يزعم العثور على متفجرات في أكياس الأونرو

ياسر رشاد - القاهرة - زعم متحدث جيش الاحتلال الإسرائيلي ، العثور على متفجرات في أكياس الأونروا، ومخابئ أسلحة بالقرب من مجمع مدارس، ضمن عمليات قوات لواء "ناحال" في قلب حي "تل السلطان".

وقال افيخاي ادرعي في بيانه: تعمل قوات "ناحال" في الأيام الأخيرة في منطقة حي "تل السلطان" في رفح كجزء من عملية لوائية تابعة للفرقة 162. بقيادة منظومة النيران اللوائية والقوات البرّية، تم مهاجمة خلية من المخربين وتدمير البنى التحتية للمقاومة بواسطة طائرات سلاح الجو.

أسلحة ومتفجرات وسترات

وأضاف: بفضل التوجيه الاستخباري، عثرت قوات الكتيبة 50 خلال عمليات التمشيط في المنطقة المجاورة لمجمع المدارس العديد من الأسلحة، بما في ذلك: أسلحة، متفجرات، سترات، ووثائق استخبارية تابعة للعدو.

ورعم افيخاي، أن المقاتلون اكتشفوا أكياس الأونروا تحتوي على متفجرات كانت مخبأة لاستهداف القوات.