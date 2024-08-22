حزب الله يستهدف موقع المالكية بالمدفعية

ياسر رشاد - القاهرة - استهدف حزب الله، عصر اليوم الخميس، موقع المالكية بقذائف المدفعية وأصابوه إصابة مباشرة.‏

وقال حزب الله عبر حسابه: دعماً لشعبنا الفلسطيني الصامد في قطاع غزة وإسناداً لمقاومته الباسلة ‌‏‌‏‌والشريفة، استهدف مجاهدو ‌‏المقاومة الإسلامية عند الساعة 15:00 من بعد ظهر يوم الخميس 22-8-‌‏2024 موقع المالكية بقذائف المدفعية وأصابوه إصابة مباشرة.‏

حزب الله يستهدف محيط موقع الغجر ويوقع افراده بين قتلى وجرحى

استهدف حزب الله تموضعًا لجنود العدو في محيط موقع الغجر بالأسلحة المناسبة ‏وأصابوه إصابة مباشرة وأوقعوا أفراده بين قتيل وجريح.‏

وأعلن حزب الله في بيانه: دعماً لشعبنا الفلسطيني الصامد في قطاع غزة وإسناداً لمقاومته الباسلة ‌‏‌‏‌والشريفة، ورداً على ‌‌‏‌‏‌‏اعتداءات العدو الإسرائيلي على القرى الجنوبية الصامدة والمنازل الآمنة، استهدف مجاهدو ‏المقاومة ‌‏الإسلامية يوم الخميس 22-8-‌‏2024 تموضعًا لجنود العدو في محيط موقع الغجر بالأسلحة المناسبة ‏وأصابوه إصابة مباشرة وأوقعوا أفراده بين قتيل وجريح.‏