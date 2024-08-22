حزب الله يستهدف موقع المالكية بالمدفعية

ياسر رشاد - القاهرة - استهدف حزب الله، عصر اليوم الخميس، موقع المالكية بقذائف المدفعية وأصابوه إصابة مباشرة.
وقال حزب الله عبر حسابه: دعماً لشعبنا الفلسطيني الصامد في قطاع غزة وإسناداً لمقاومته الباسلة والشريفة، استهدف مجاهدو المقاومة الإسلامية عند الساعة 15:00 من بعد ظهر يوم الخميس 22-8-2024 موقع المالكية بقذائف المدفعية وأصابوه إصابة مباشرة.
حزب الله يستهدف محيط موقع الغجر ويوقع افراده بين قتلى وجرحى
استهدف حزب الله تموضعًا لجنود العدو في محيط موقع الغجر بالأسلحة المناسبة وأصابوه إصابة مباشرة وأوقعوا أفراده بين قتيل وجريح.
وأعلن حزب الله في بيانه: دعماً لشعبنا الفلسطيني الصامد في قطاع غزة وإسناداً لمقاومته الباسلة والشريفة، ورداً على اعتداءات العدو الإسرائيلي على القرى الجنوبية الصامدة والمنازل الآمنة، استهدف مجاهدو المقاومة الإسلامية يوم الخميس 22-8-2024 تموضعًا لجنود العدو في محيط موقع الغجر بالأسلحة المناسبة وأصابوه إصابة مباشرة وأوقعوا أفراده بين قتيل وجريح.