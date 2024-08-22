النمسا تحذر من انتشار حمى الخنازير الأفريقية

محمد اسماعيل - القاهرة - النمسا - (أ ش أ)



حذرت وزارة الصحة النمساوية اليوم الخميس من انتشار مرض حمى الخنازير الأفريقية في البلاد وتعكف السلطات البيطرية والجمارك حاليا بشكل متزايد على فحص نقل المنتجات الحيوانية وخاصة لحم النقانق.

وقالت وزارة الصحة النمساوية ،في بيان اليوم، إن السلطات البيطرية والجمارك المحلية تحذر من إحضار الأطعمة الحيوانية عند العودة من الإجازات والعطلات الصيفية إلى النمسا.

وأوضحت أن تناول الأطعمة الحيوانية يمكن أن يساهم في انتشار الأمراض الحيوانية مثل حمى الخنازير الأفريقية والتي ظهرت مؤخرًا في مجموعات الخنازير البرية والمحلية في ألمانيا وقد يكون لدخول الأمراض الحيوانية إلى النمسا آثار خطيرة على صحة الإنسان والحيوان.

ونبهت الوزارة إلى أن الأمراض الحيوانية مثل حمى الخنازير الأفريقية لها أيضًا آثار مدمرة على الحيوانات المحلية والزراعة.

وأضاف البيان أنه كلما تم الكشف عن تفشي المرض في وقت مبكر، كلما كان من الممكن احتواؤه بشكل أسرع، معتبرة أن إدخال المرض سيؤدي أيضًا إلى أعباء مالية كبيرة ولذلك تراقب الجمارك بشكل متزايد استيراد اللحوم من البلدان المتضررة.

وأوضحت وزارة الصحة النمساوية أن الامتناع عن استيراد اللحوم من البلدان المتضررة يساهم في حماية الحيوانات والاقتصاد في النمسا.