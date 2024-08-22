المندوبة الأميركية بمجلس الأمن: إسرائيل وافقت على المقترح المحدث وعلى المجلس الضغط على حماس للموافقة عليه

اشارت المندوبة الأميركية بمجلس الأمن، ليندا توماس غرينفيلد، الى أن "إسرائيل وافقت على مقترح وقف اطلاق النار المحدث، وعلى المجلس أن يضغط على حماس من أجل الموافقة عليه"، معتبرة أنه "يجب عدم اتخاذ أي إجراءات تقوض المفاوضات الجارية التي ترمي لوقف إطلاق النار في غزة والإفراج عن الاسرى".

ولفتت الى اننا "نقدر الجهود التي تبذلها قطر ومصر من أجل التوصل إلى اتفاق، ونحث إسرائيل على العمل مع المنظمات الإنسانية من أجل تقديم لقاحات شلل الأطفال للمدنيين في غزة"، مؤكدة انه "يجب أن تتوقف ممارسات المستوطنين التي قد تزيد من حالة التوتر في الضفة الغربية".

وأكدت أنه "من المهم التوصل إلى اتفاق بوقف إطلاق النار والإفراج عن الرهائن في غزة الآن"، داعية "حماس للإفراج عن رفات الإسرائيليين الموجودة لديهم في قطاع غزة".