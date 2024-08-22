سعد التقى حمدان والصياد وتأكيد ضرورة تفعيل دور القوى الوطنية لمواجهة الاستهدافات المختلفة

التقى الأمين العام لـ"التّنظيم الشّعبي النّاصري" النّائب أسامة سعد في مكتبه في صيدا، أمين الهيئة القياديّة في "حركة النّاصريين المستقلّين- المرابطون" مصطفى حمدان، ورئيس "الاتحاد الاشتراكي العربي- التّنظيم النّاصري" منير الصيّاد.

وأوضح المكتب الإعلامي لسعد في بيان، أنّ "البحث دار حول الأوضاع في لبنان والوطن العربي، حيث تتصاعد وتيرة الاستهدافات الّتي تهدّد وحدة الشعب اللبناني والشّعوب العربيّة، على قواعد الطّائفيّة والمذهبيّة، ممّا يستدعي تفعيل دور القوى الوطنيّة والقوميّة التّقدميّة لمواجهة هذه الاستهدافات على كلّ الصّعد".

وأشار إلى أنّ "البحث تناول أيضًا العدوان المتمادي من قبل العدو الصّهيوني المدعوم أميركيًّا ومن الحكومات الغربيّة ضدّ الشّعبَين الفلسطيني و اللّبناني، وارتكاب أبشع المجازر بحقّ الشّعبين، فضلًا عن استهداف الشعب الفلسطيني في الضفة الغربية والقدس، كلّ ذلك في ظلّ صمت من قبل الحكومات العربيّة".

وأكّد الحاضرون بحسب البيان، أنّ "الشّعب الفلسطيني بمقاومته وبمساندة أحرار العالم، سيبقى صامدًا متصدّيًا في وجه تلك المؤامرات"، ووجّوا التحيّة إلى "شهداء الأمّة العربيّة من أجل فلسطين حرّة عربيّة".