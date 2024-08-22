المقاومة الفلسطينية تنعى المناضل فاروق القدومي

ياسر رشاد - القاهرة - نعت المقاومة الفلسطينية، المناضل فاروق القدومي "أبو اللطف" عضو اللجنة التنفيذية السابق لمنظمة التحرير الفلسطينية وعضو اللجنة المركزية لحركة التحرير الوطني الفلسطيني"فتح" .

وقالت المقاومة في بيانها: نتقدم بأحر التعازي وأصدق مشاعر المواساة إلى شعبنا الفلسطيني المجاهد وإلى عائلة المناضل الوطني الكبير فاروق القدومي "أبو اللطف" عضو اللجنة التنفيذية السابق لمنظمة التحرير الفلسطينية وعضو اللجنة المركزية لحركة التحرير الوطني الفلسطيني"فتح" الذي وافته المنية بعد مسيرة طويلة وحافلة بالجهاد والمقاومة والعطاء والتضحيات على طريق تحرير فلسطين .

وأضاف البيان: الراحل "فاروق القدومي "أبو اللطف" كان أحد عناوين الثبات والتمسك بالحقوق الفلسطينية وكان على الدوام صوتاً صدحاً بالحق والمقاومة رافضاً كل محاولات التفريط وكان من أشد المعارضين لاتفاقيات أوسلو مع العدو الصهيوني .

سيبقى رمزاً في قلوب أحرار شعبنا

وأكدت المقاومة، أن المناضل والقائد الوطني الكبير ابو اللطف القدومي سيبقى رمزاً في قلوب أحرار شعبنا ومقاوميه وثواره المتمسكين بثوابت شعبنا وستظل ذكراه محفورة في وجدان أمتنا، وسيظل نبراساً للصادقين السائرين على طريق تحرير فلسطين من النهر إلى البحر .