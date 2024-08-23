غروسي: النشاط العسكري بالقرب من محطات الطاقة النووية يشكل خطرا جسيما على الأمن النووي والمادي

أشار المدير العام للوكالة الدولية للطاقة الذرية، رافائيل غروسي، إلى "مخاطر على الأمن النووي في محطة كورسك للطاقة النووية، على خلفية اجتياح القوات الأوكرانية لمقاطعة كورسك".

وجاء في بيان على موقع الوكالة الدولية للطاقة الذرية، "يشكل النشاط العسكري بالقرب من محطات الطاقة النووية خطرا جسيما على الأمن النووي والمادي. إن رحلتي إلى محطة كورسك للطاقة النووية ستتيح لنا إمكانية تقييم الوضع بشكل مستقل في الوقت المناسب".

ولفت غروسي إلى أنه "خلال زيارته الأسبوع المقبل سيناقش سبل اتخاذ المزيد من الإجراءات التي قد يتطلبها تقييم الأمن النووي والمادي".

وفي وقت سابق، عقد المندوب الدائم لروسيا لدى المنظمات الدولية في فيينا ميخائيل أوليانوف لقاء مع غروسي قبل زيارته المرتقبة لمحطة كورسك للطاقة النووية.