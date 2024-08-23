حذّر السّفير الأميركي لدى مكسيكو كين سالازار (Ken Salazar)، تعليقًا على مشروع الإصلاح القضائي الّذي ينفّذه اليسار الحاكم في مكسيكو، والّذي ينصّ على انتخاب القضاة عن طريق التّصويت الشّعبي، من أنّ "النّقاش حول الانتخاب الشّعبي المباشر للقضاة، يهدّد العلاقة التّجاريّة التّاريخيّة الّتي بنيناها".
وأشار، عقب مؤتمر صحافي، إلى أنّ هذه العلاقة ترتكز على "ثقة المستثمرين بالإطار القانوني المكسيكي"، لافتًا إلى أنّ هذا الإصلاح ينطوي على خطورة أخرى، إذ بإمكانه أن "يسهّل تأثير الكارتيلات وفاعلين خبيثين على القضاة الّذين ليس لديهم خبرة". وأعرب عن اعتقاده أنّ الانتخاب الشّعبي المباشر للقضاة، "يشكّل خطرًا كبيرًا على سير الدّيمقراطيّة في المكسيك".
يُذكر أنّ العام الماضي، أصبحت المكسيك أكبر شريك تجاري للولايات المتّحدة الأميركيّة، متقدّمةً بذلك على الصّين. ويرتبط البلدان بمعاهدة للتّجارة الحرّة.
كانت هذه تفاصيل خبر سفير أميركا بمكسيكو: مشروع إصلاح النظام القضائي المكسيكي يهدد العلاقة التجارية الثنائية لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكاملة ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على النشرة (لبنان) وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.