بعد ابتلاعه بـ 5 شهور.. فريق طبي في جامعة طنطا يستخرج هاتفًا محمولًا من معدة مريض (صور)

محمد اسماعيل - القاهرة - الغربية - مروة شاهين:

أعلن الدكتور أحمد غنيم، عميد كلية الطب بجامعة طنطا ورئيس مجلس إدارة المستشفيات الجامعية، عن نجاح فريق طبي بوحدة المناظير بقسم الأمراض الباطنة في استخراج هاتف محمول من معدة مريض، وذلك في وحدة الطوارئ بمستشفيات جامعة طنطا.

وأوضح الدكتور غنيم أن وحدة الطوارئ استقبلت مريضًا في العقد الرابع من العمر يعاني من وجود هاتف محمول داخل بطنه بعد أن ابتلعه بطريق الخطأ قبل 5 شهور. وتم إجراء الفحوصات الطبية اللازمة، بما في ذلك أشعة على البطن التي أكدت وجود الهاتف في المعدة. وبعد إجراء منظار استمر لمدة ساعة، تم استخراج الهاتف بنجاح، وخرج المريض من المستشفى بعد استقرار حالته الصحية.

وأشاد غنيم بكفاءة الفريق الطبي الذي أجرى العملية تحت إشراف الدكتور حسن التطاوي، المدير التنفيذي للمستشفيات الجامعية. وضم الفريق الطبي الدكتور محمود عبدالحميد الجاويش، والدكتور محمد جلال فليفل، والدكتور عمر الغراب، والدكتور محمد جنيدي، والدكتور محمد جابر، بالإضافة إلى طاقم التمريض المكون من ولاء عبدالرحمن، ويوسف الشريف، وأمجد يونس.