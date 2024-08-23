شكرا لقرائتكم خبر عن السادس في 8 شهور.. ثوران بركاني جديد في أيسلندا والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - ثار أحد البراكين في أيسلندا يوم الخميس، وهو السادس في المنطقة منذ ديسمبر الماضي.

وذكرت هيئة الإذاعة الأيسلندية (آر يو في) مساء الخميس، أنه بعد أن ضرب زلزال المنطقة، خرجت الحمم البركانية من الأرض في شبه جزيرة ريكيانيس، جنوب غرب العاصمة ريكيافيك.

ونقلت (آر يو في) عن إدارة الإطفاء، أنه جرى إجلاء السكان المتبقين في قرية جريندافيك كإجراء احترازي.

ثورات شقية متكررة

كما أغلقت السلطات وأخلت المعلم السياحي الشهير بلو لاجون، وهو مسبح حراري في الهواء الطلق، كإجراء احترازي، وسيظل مغلقا اليوم الجمعة.



وشهدت شبه الجزيرة منذ مارس 2021، ثورات شقية متكررة، إذ يخرج الصخر السائل إلى السطح من شق ممدود في الأرض.

وفي أثناء ثوران بركاني في يناير الماضي، ابتلعت الحمم البركانية 3 منازل على الحافة الشمالية لمدينة جريندافيك، التي يبلغ عدد سكانها 4 آلاف نسمة.