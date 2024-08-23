اللجنة الدولية للصليب الأحمر تساعد الصليب الأحمر الروسي في كورسك

ياسر رشاد - القاهرة - قالت منظمة الصليب الأحمر الدولية إن المنظمة تساعد الصليب الأحمر الروسي في منطقة كورسك الحدودية.. خلال تصريحها لوكالة الأنباء الروسية “تاس”.

ولفتت المنظمة في بيان لها إن "التصعيد الحاد في الأعمال العدائية في منطقة كورسك الروسية ومحيطها منذ السادس من أغسطس أدى إلى زيادة الاحتياجات الإنسانية، كما أجبر القتال العنيف مئات الأسر على الفرار من منازلها"، مضيفة أن "أولئك الذين فروا من الأعمال العدائية وكذلك أولئك الذين بقوا في منازلهم يحتاجون إلى المساعدة".

وقالت منظمة الصليب الأحمر الدولية: "في منطقة كورسك، ندعم الصليب الأحمر الروسي الذي قدم مساعدات طارئة إلى أكثر من 36 ألف مدني نزحوا بسبب التصعيد الأخير في الأعمال العدائية ومن بي المساعدات.. مجموعات من المواد الغذائية ومنتجات النظافة وأغطية الأسرة والملابس، وكذلك الأدوية التي لا تحتاج إلى وصفة طبية عند الطلب".

الصليب الأحمر يقدم الدعم النفسي للنازحين

كما تعمل اللجنة الدولية للصليب الأحمر على تقديم الدعم النفسي للأشخاص الذين نزحوا من منازلهم، وحتى الآن، تلقى أكثر من 11500 شخص المساعدة من المتخصصين.

وتابعت المنظمة "نحن على استعداد لتقديم الدعم لأولئك الذين بقوا في منطقة كورسك إذا حصلنا على الضمانات الأمنية اللازمة وموافقة كلا طرفي الصراع، ولقد طلبنا من الطرفين الوصول إلى هذه المنطقة منذ بداية التصعيد".

وتدعم اللجنة الدولية للصليب الأحمر استجابة جمعيتي الصليب الأحمر الوطنية في روسيا وأوكرانيا للاستجابة "للاحتياجات المتزايدة الناجمة عن تصعيد الأعمال العدائية في منطقة كورسك فضلاً عن القتال العنيف الذي أثر على المجتمعات المحلية في منطقة سومي".

كما تعمل المنظمة "مع السلطات المحلية والشركاء" وتواصل الحوار مع الأطراف "لضمان وصول المساعدات الإنسانية على نطاق أوسع إلى الأشخاص المتضررين من الأعمال العدائية واحترام القانون الإنساني الدولي، بما في ذلك فيما يتعلق بأسرى الحرب".

وبدأت القوات الأوكرانية هجومًا كبيرًا على منطقة كورسك في 6 أغسطس الجاري، واصدرت تحذيرات هجوم صاروخي مرارًا وتكرارًا في المنطقة منذ ذلك الحين، وأعلنت الحكومة حالة الطوارئ على المستوى الفيدرالي.

ووفقًا لنائب رئيس الوزراء الروسي الأول دينيس مانتوروف، تم إعادة توطين حوالي 115000 شخص من المناطق الخطرة بالقرب من الحدود.

و قال حاكم منطقة كورسك المؤقت أليكسي سميرنوف إن أكثر من 133000 شخص تركوا منازلهم على طول الحدود في منطقة كورسك، وتم فتح مراكز إيواء مؤقتة لسكان منطقة كورسك الذين اضطروا إلى مغادرة منازلهم في 29 منطقة روسية.

وبحسب وزارة الدفاع الروسية، خسرت أوكرانيا أكثر من 4700 جندي و68 دبابة منذ بدء المعارك في منطقة كورسك، ولا تزال عملية تدمير التشكيلات الأوكرانية مستمرة.