شكرا لقرائتكم خبر عن لن يعودا هذا العام.. "ناسا" تكشف عن تطورات مشكلة المركبة "ستارلاينر" والان نبدء بالتفاصيل

تطورات المركبة الفضائية ستارلاينر

غموض بشأن رائدي الفضاء

الدمام - شريف احمد - أعلنت وكالة الفضاء الأمريكية (ناسا)، أن رائدي فضاء لن يعودا إلى الأرض قبل فبراير 2025.ويعني هذا أن عودتهما تأتي بعد وقت أطول بكثير مما كان مقررًا في الأصل لعودتهما.وهذان الفضائيان يتبعان وكالة الفضاء الأمريكية (ناسا) وهما على متن مركبة الفضاء الدولية "ستارلاينر"وأوضحت (ناسا)، أن المشاكل الفنية التي تواجه المركبة الفضائية هي التي تتسبب في تأجيل عودتهما.وقبل أيام كانت أوضحت "ناسا" أن الغموض يكتنف مستقبل رائدي الفضاء العالقين على متن محطة الفضاء الدولية، بسبب مشكلات تتعلق بكبسولة "ستارلاينر" الجديدة التابعة لشركة بوينج.



وذكرت وكالة الفضاء الأمريكية "ناسا"، أنه لن يُتخذ قرار نهائي بشأن موعد وكيفية عودة باري ويلمور وسونيتا ويليامز إلى الأرض حتى نهاية الأسبوع المقبل على أقرب تقدير، إن لم يكن في الأسبوع الذي يليه.