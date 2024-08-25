أفاد مراسل "​الخليج 365​" في جنوب لبنان، بأنّ "الطّيران الحربي الإسرائيلي شنّ غارتَين جوّيّتَين استهدفتا حي الدباكة شمال شرق بلدة ميس الجبل، وبلدة مركبا". بدوره، ذكر مراسل "النشرة" في حاصبيا، أنّ "الطّيران الحربي الإسرائيلي يحلّق بشكل مكثّف ومتواصل فوق مزارع شبعا المحتلّة ومنطقة العرقوب حاصبيا، وصولًا حتّى أجواء البقاعَين الشّرقي والغربي وإقليم التفاح".

كانت هذه تفاصيل خبر "النشرة": غارتان إسرائيليتان على ميس الجبل ومركبا وتحليق للطيران الحربي فوق مزارع شبعا والعرقوب لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكاملة ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



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