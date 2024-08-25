الدفاع الروسية: مقتل 300 عسكري أوكراني في معارك مقاطعة كورسك

ياسر رشاد - القاهرة - أعلنت وزارة الدفاع الروسية مقتل أكثر من 300 عسكري أوكراني وتدمير 14 آلية للقوات الأوكرانية خلال المعارك في مقاطعة كورسك الروسية، خلال الساعات الـ 24 الماضية.

وجاء في بيان أصدرته الوزارة أوردته وكالة "سبوتنك": "بدعم من طيران الجيش والمدفعية، صدت وحدات مجموعة قوات الشمال هجمات لمفارز هجومية للعدو على محاور كوماروفكا ومالايا لوكنيا ونيتشاييف وتشيركاسكوي بوريتشنوي، وأحبطت القوات الروسية محاولات العدو للهجوم على محاور فيشنيوفكا وبوركي وبوغريبكي وسبالنوي".

وتابع البيان: "بلغت خسائر العدو أكثر من 300 عسكري و14 آلية، بينها دبابة ومركبة قتال مشاة وناقلة جند مدرعة و11 مركبة قتال مدرعة، بالإضافة إلى 7 سيارات ومدفع ومركبة هندسية ومحطتي حرب إلكترونية ورادار لتحديد الأهداف الجوية".

وأوضحت الوزارة أنه "منذ بداية الأعمال العدائية في مقاطعة كورسك، بلغت خسائر القوات المسلحة الأوكرانية أكثر من 5800 عسكري، و72 دبابة، و31 مركبة قتال مشاة، و58 ناقلة جند مدرعة، و383 مركبة قتال مدرعة، و177 سيارة، و37 مدفعًا، و5 منظومات دفاع جوي، و11 راجمة صواريخ، و9 محطات حرب إلكترونية، ورادار مضاد للبطاريات، ورادار دفاع جوي، و5 مركبات هندسية".