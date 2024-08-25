شكرا لقرائتكم خبر عن دعوات لإضراب الأطقم الجوية في "ديسكفر أيرلاينز" بألمانيا والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - دعت نقابتا المضيفين الجويين "أوفو" والطيارين الألمان "كوكبيت" الأطقم الجوية في شركة "ديسكفر أيرلاينز" الألمانية للطيران المتخصصة في رحلات العطلات، إلى الإضراب عن العمل.

ومن المنتظر تنظيم الإضراب في الشركة المملوكة لمجموعة لوفتهانزا في الفترة بين يومي الثلاثاء 27 أغسطس الجاري والجمعة 30 أغسطس الجاري. إضرابات شركة "ديسكفر أيرلاينز" وفي فبراير الماضي، كانت أعلنت شركة لوفتهانزا، أن إضراب طياري شركة ديسكفر إيرلاينز التابعة لها، أدى إلى إلغاء 7 رحلات من 16 رحلة مغادرة لشركة الطيران بمطار فرانكفورت الدولي.

وذكرت حينها، أنها تخطط لاستيعاب الركاب بطائرات من شركات لوفتهانزا الأخرى أو إعادة حجز للمسافرين المتضررين.

