الجيش الإسرائيلي أقرّ بمقتل ضابط وإصابة جندي خلال معارك وسط غزة

أقرّ الجيش الإسرائيلي، بمقتل ضابط خلال المعارك في غزة.

وذكر أنّ "في الحادث الذي قتل به الضابط في وسط قطاع غزة أصيب جندي آخر بجروح خطيرة".

ومع استمرار الحرب الإسرائيلية على قطاع غزة وتصدي الفصائل الفلسطينية لقوات الجيش الإسرائيلي، أعلنت القسام في وقت سابق من اليوم عن تمكن مقاتليها من قنص جندي إسرائيلي في محيط الكلية الجامعية جنوب حي تل الهوى في مدينة غزة.

كما كشفت عن كمين محكم جنوب حي الزيتون في مدينة غزة، حيث تمكنت من تفجير حقل ألغام مُعد مسبقاً في قوة إسرائيلية مدرعة، معلنة عن هبوط الطيران المروحي الإسرائيلي لإجلاء القتلى والجرحى.