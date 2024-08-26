"حزب البديل من أجل ألمانيا": نحن بحاجة إلى تغيير سياستها المتعلقة بالهجرة

أعلنت الرئيسة المشاركة لـ"حزب البديل من أجل ألمانيا" اليميني، أليس فايدل بعد الهجوم الإرهابي في زولينغن، أن "ألمانيا بحاجة إلى تغيير سياستها المتعلقة بالهجرة"، مشيرة الى أن "بدلا من التفكير بنماذج مختلفة لحظر السكاكين، من الضروري أن نفهم أخيرا جذور المشكلة. هناك حاجة ماسة إلى تغيير جذري في سياسة الهجرة".

واعتبر نائب المستشارة الألمانية ووزير الاقتصاد روبرت هابيك، في وقت سابق، "ضرورة حظر حمل السكاكين في الأماكن العامة".

وهاجم شخص مجهول ضيوف احتفال بالذكرى السنوية الـ 650 لتأسيس مدينة زولينغن في مساء يوم 23 أب.

ونجم عن الحادث مقتل ثلاثة أشخاص، رجل يبلغ من العمر 67 عاما ورجل يبلغ من العمر 56 عاما وامرأة تبلغ من العمر 56 عاما. وبحسب الرواية الرسمية، أصيب 8 أشخاص آخرون، وصفت حالة أربعة منهم بالخطيرة.

ولاحقا تبين أن المشتبه به، سوري يبلغ من العمر 26 عاما وصل إلى ألمانيا عام 2022 كلاجئ. وحتى الآن، لم يلفت انتباه الهيئات الأمنية المحلية كإسلامي متشدد.