يديعوت أحرونوت: عودة الوفد الإسرائيلي إلى تل أبيب لا تعني حدوث أزمة في المفاوضات والمحادثات ستستمر

افادت صحيفة "يديعوت أحرونوت"، بأن "عودة الوفد الإسرائيلي إلى تل أبيب لا تعني حدوث أزمة في المفاوضات والمحادثات ستستمر في الأيام المقبلة"، موضحة أنه "لم يتم تحقيق أي انفراجة في محادثات القاهرة".\
وكان قد أكد مستشار الأمن القومي الأميركي جيك سوليفان، أن "الرئيس الاميركي جو بايدن في تواصل مستمر مع إسرائيل بشأن الوضع الحالي مع حزب الله"، آملا أن "لا يخرج الوضع مع حزب الله عن السيطرة نحو التصعيد".
واشار الى أننا "قلقون إزاء تصاعد الصراع في الشرق الأوسط ونأمل ألا يتسع نطاقه"، موضحا اننا "نواصل العمل في القاهرة للتوصل إلى اتفاق لوقف إطلاق النار في غزة
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