الرئيس التونسي يجري تعديلاً وزارياً واسعاً على حكومة المدوري

الخليج 365 - الرياض- احمد حسان - الخليج 365_واس

أجرى الرئيس التونسي قيس سعيد، اليوم، تعديلاً وزارياً واسعاً على حكومة رئيس الوزراء كمال المدوري، شمل أغلب المناصب الوزارية.

وحسب التعديل الوزاري، أصبح وزير الدفاع خالد السهيلي، ووزير الشؤون الخارجية والهجرة والتونسيين بالخارج محمد علي النفطي، ووزير الصحة مصطفى الفرجاني، ووزير الاقتصاد والتخطيط سمير عبدالحفيظ، ووزير الشؤون الاجتماعية عصام الأحمر، ووزير التجارة وتنمية الصادرات سمير عبيد، ووزير الفلاحة والموارد المائية والصيد البحري عز الدين بن الشيخ، ووزير التربية نور الدين النوري، ووزير التعليم العالي والبحث العلمي منذر بلعيد، ووزير الشباب والرياضة الصادق المورالي، ووزير تكنولوجيات الاتصال سفيان الهميسي، ووزير النقل رشيد عامري، ووزير أملاك الدولة والشؤون العقارية وجدي الهذيلي، ووزير البيئة حبيب عبيد، ووزير السياحة سفيان تقية، ووزير الشؤون الدينية أحمد البوهالي، ووزيرة الأسرة والمرأة والطفولة وكبار السن أسماء جابري، ووزيرة الشؤون الثقافية أمينة الصرارفي، ووزير التشغيل والتكوين المهني رياض شوّد.

وعين محمد بن عياد كاتب دولة لدى وزير الشؤون الخارجية والهجرة والتونسيين بالخارج، فيما أصبح حمادي الحبيّب كاتب دولة لدى وزير الفلاحة والموارد المائية والصيد البحري، مكلفًا بالمياه، كما عُينت حسنة جيب الله كاتبة دولة لدى وزير التشغيل والتكوين المهني، مكلفة بالشركات الأهلية.

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