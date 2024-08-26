الاحتلال يعتقل أربعة فلسطينيين من نابلس اليوم

ياسر رشاد - القاهرة - شنت قوات الاحتلال الإسرائيلي حملات اعتقال اليوم الاثنين الموافق 26 اغسطس، حيث اعتقلت مع مطلع فجر اليوم ثلاثة مواطنين من بلدة برقة شمال غرب نابلس.

ووفق لوكالة الأنباء الفلسطينية "وفا"، أفادت مصادر محلية، بأن قوات الاحتلال اقتحمت برقة، وداهمت عددا من المنازل في الحارة الغربية وعبثت في محتوياتها، واعتقلت المواطنين أسيد دسوقي، وحارث صلاح، والأسير المحرر معن صلاح.

كما اعتقلت قوات الاحتلال، مواطنا من مدينة نابلس، وأفادت مصادر أمنية، بأن قوات الاحتلال اقتحمت حي راس العين وأطراف البلدة القديمة من نابلس، وانتشرت في المنطقة وسط محاصرة أحد المنازل.

وقالت مصادر محلية أن قوات الاحتلال اعتقلت الأسير المحرر حسن الصفدي بعد مداهمة منزله.

الجدير بالذكر أنه حسن الصفدي تم الإفراج عنه منذ نحو شهر.