انتشال ٨ جثث جراء انهيار منجم حصى في زامبيا

ياسر رشاد - القاهرة - كشفت شرطة زامبيا، عن انتشال 8 جثث من منجم حصى في زامبيا بعد انهياره صباح أمس الأحد، في "حادث مأسوي" وقع على بعد نحو 45 كلم شرق العاصمة لوساكا.

وقالت شرطة زامبيا في بيانٍ لها، إن "الحادث الذي، وقع إثر انهيار في موقع المنجم، أسفر للأسف عن سقوط ضحايا" قرب تشونجوي، مُضيفة أن عمال الإنقاذ "عملوا طوال اليوم لانتشال عدد غير معروف من الأشخاص الذين كانوا يحملون الحصى في الموقع وقت وقوع المأساة".

كما أشارت الشرطة إلى أن عمليات الإنقاذ التي توقفت مساء؛ بسبب "الظروف الصعبة" في الموقع، من المُقرر أن تستأنف اليوم الاثنين عملها.

وتضم زامبيا الكثير من مناطق التعدين، وتشهد حوادث دامية بشكل مُتكرر.

وفي ديسمبر 2023، قتل نحو 30 من عمال المناجم في انهيار منجم للنحاس شمالي البلاد، إثر انهيار طيني ناجم عن أمطار غزيرة.