هجوم طائرة بدون طيار أوكرانية على قرية في منطقة ساراتوف الروسية

ياسر رشاد - القاهرة - تضررت أربعة منازل خاصة نتيجة هجوم بطائرة بدون طيار على قرية بريبريجني خارج إنجلز في منطقة فولغا الفيدرالية الروسية.

ووفق لوكالة الأنباء الروسية "تاس"، كتب حاكم منطقة ساراتوف رومان بوسارجين على قناته على تطبيق التواصل الاجتماعي "تليجرام"، تضررت المنازل فقط ولم يصب أحد بأذى.

وفي وقت سابق، قال المسؤول إن المباني السكنية في ساراتوف وإنجلز تضررت في هجوم بطائرة بدون طيار.

كما قال المحافظ: "تضررت أربعة منازل خاصة في قرية بريبريجني في بلدية إنجلز. ولم يصب أحد بأذى. وتعمل فرق الاستجابة للطوارئ والإدارة على تقديم المساعدة اللازمة للسكان المحليين".