مستعمرون يقتحمون دير قديس غرب رام الله بحماية شرطة الاحتلال

ياسر رشاد - القاهرة - شهد اليوم الاثنين الموافق 26 أغسطس، اقتحام عشرات المستعمرين، قرية دير قديس غرب رام الله.. وفق لوكالة الأنباء الفلسطينية “وفا”.

وقالت مصادر محلية لـ"وفا"، بأن عشرات المستعمرين بحماية قوات الاحتلال الإسرائيلي الصهيونية، اقتحموا المنطقة الشرقية من القرية، وداهموا عددا من المنازل المهجورة، قبل انسحابهم من المنطقة.

كما كانت سلطات الاحتلال قد استولت قبل نحو شهر على 441 دونما من أراضي قرى دير قديس، وشبتين، ودير عمار.

الجدير بالذكر أن المستعمرين، بحماية قوات الاحتلال، صعدوا من اعتداءاتهم على المواطنين وممتلكاتهم بشكل كبير، ومنذ مطلع عام 2024 وحتى نهاية يونيو، أقام مستعمرون 17 بؤرة استعمارية على أراضي المواطنين في الضفة الغربية.

وعلى صعيد آخر اقتحم مستعمرون، اليوم، المسجد الأقصى المبارك في مدينة القدس المحتلة، بحماية شرطة الاحتلال الإسرائيلي.