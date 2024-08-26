شكرا لقرائتكم خبر عن مسلحون يقتلون ما لا يقل عن 23 راكبًا في جنوب غرب باكستان والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - قُتل ما لا يقل عن 23 راكبًا كانوا على متن حافلات وشاحنات، على يد مسلحين في إقليم بلوشستان بجنوب غرب باكستان، حسبما أعلنت الشرطة الباكستانية اليوم الاثنين.

ونقلت قناة "جيو" الباكستانية عن الشرطة القول إن مسلحين أطلقوا النار على الركاب.

وأضافت الشرطة أن المسلحين أضرموا النيران في نحو 10 مركبات، كما تم نقل الجثث إلى المستشفى.