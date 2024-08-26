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مسلحون يقتلون ما لا يقل عن 23 راكبًا في جنوب غرب باكستان

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د ب ا - إسلام آباد 0 تبليغ

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الدمام - شريف احمد - قُتل ما لا يقل عن 23 راكبًا كانوا على متن حافلات وشاحنات، على يد مسلحين في إقليم بلوشستان بجنوب غرب باكستان، حسبما أعلنت الشرطة الباكستانية اليوم الاثنين.
ونقلت قناة "جيو" الباكستانية عن الشرطة القول إن مسلحين أطلقوا النار على الركاب.
وأضافت الشرطة أن المسلحين أضرموا النيران في نحو 10 مركبات، كما تم نقل الجثث إلى المستشفى.
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محمد يوسف

محمد يوسف

متخصص فى مجال الكتابة وتحرير المقالات والترجمة من اللغتين الإنجليزية والفرنسية والعكس لمدة تزيد عن 8 سنوات – الترجمة الكاملة يدويًا دون الإعتماد على أي مواقع ترجمة. – الدقة في الترجمة وعدم وجود أخطاء – التدقيق النحوي واللغوي للنص المترجم – مراعاة أن يتناسب أسلوب اللغة مع الموضوع

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