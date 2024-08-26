شكرا لقرائتكم خبر عن خلال 2024.. كوريا الجنوبية تسجل 11 حالة إصابة بفيروس جدري القرود والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - قالت السلطات الصحية اليوم الاثنين إنه تم الإبلاغ عن 11 حالة إصابة بفيروس جدري القرود حتى الآن في كوريا الجنوبية خلال عام 2024، لكن جميع الحالات المكتشفة كانت من السلالة "كلايد 2" الأقل فتكًا.

وقالت الوكالة الكورية الجنوبية لمكافحة الأمراض والوقاية منها إن آخر حالة تم الإبلاغ عنها كانت خلال أغسطس الجاري، مضيفة أن السلطات الصحية عززت الفحص على الحدود للتعامل مع السلالة الجديدة المميتة، حسبما ذكرت وكالة يونهاب الكورية الجنوبية للأنباء.

وأبلغت كوريا الجنوبية عن 151 حالة إصابة بالفيروس في عام .2023 وكان معظم المصابين من الذكور في العشرينات والأربعينات من العمر في منطقة سول الكبرى، حيث كان الاتصال الجسدي عن قرب هو الطريق الرئيسي للعدوى.

وأشارت الوكالة إلى أنه على عكس أمراض الجهاز التنفسي، فمن غير المرجح أن ينتقل المرض من خلال الأنشطة اليومية، وطلبت من الجمهور الحفاظ على التدابير الصحية الأساسية.



تصنيف جديد لجدري القرود



وقررت الوكالة الكورية لمكافحة الأمراض والوقاية منها، في وقت سابق من أغسطس الجاري، إعادة تصنيف المرض الفيروسي كمرض معد يخضع للفحص على الحدود.

ويجب على الوافدين الذين زاروا 8 دول أفريقية، وهي رواندا وبوروندي وأوغندا وإثيوبيا وجمهورية أفريقيا الوسطى وكينيا والكونغو وجمهورية الكونغو، إبلاغ المسؤولين إذا ظهرت عليهم أعراض مرتبطة بمرض جدري القرود، مثل الحمى وآلام العضلات وتورم الغدد الليمفاوية.