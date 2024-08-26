شكرا لقرائتكم خبر عن درجة الحرارة تتجاوز 40 خلال فصل الشتاء الأسترالي والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - تجاوزت درجات الحرارة 40 درجة مئوية في أستراليا، اليوم الاثنين، فيما يعد رقمًا قياسيًا بالنسبة لفصل الشتاء الأسترالي.

وقد سجلت محطة يامبي للأرصاد الجوية في شمال ولاية استراليا الغربية درجات حرارة تبلغ 5ر41 درجة مئوية.

وتعد هذه الدرجة أعلى درجة حرارة يتم تسجيلها على الإطلاق خلال فصل الشتاء الأسترالي، متجاوزه الدرجة التي تم تسجيلها خلال عام 2020 وبلغت 2ر41 درجة مئوية.