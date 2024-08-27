شكرا لقرائتكم خبر عن ارتفاع غير مسبوق.. رقم قياسي لدرجة الحرارة "الشتوية" في أستراليا والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - سجلت أستراليا يوم الاثنين درجة حرارة هي الأعلى في فصل الشتاء، وصلت إلى 41.6 درجة مئوية في يامبي ساوند في منطقة كيمبرلي غرب البلاد.

وأوضح متحدث باسم مكتب الأرصاد، أن القراءة كانت أعلى درجة حرارة في أغسطس لأي مكان في أستراليا، وأعلى درجة حرارة قياسية جديدة في أنحاء أستراليا لأي من أشهر الشتاء.

الرقم القياسي القديم

وهذا الرقم يتجاوز الرقم القياسي الوطني القديم البالغ 41.2 درجة مئوية، الذي جرى تسجيله في "ويست رويبوك" في 23 أغسطس 2020.

وتظهر البيانات الرسمية، أن متوسط درجات الحرارة في أستراليا يرتفع بشكل مطرد، إذ أدى تغير المناخ إلى تأجيج حرائق الغابات الشديدة والفيضانات والجفاف وموجات الحر.