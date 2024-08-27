وزارة الدفاع الروسية: قواتنا سيطرت على بلدة أورلوفكا في دونيتسك بإقليم دونباس

اعلنت وزارة الدفاع الروسية، ان "قواتنا سيطرت على بلدة أورلوفكا في دونيتسك بإقليم دونباس".

في سياق متصل، اعلنت وزارة الدفاع الروسيةن اننا "استخدمنا في قصف البنى التحتية في أوكرانيا صواريخ عالية الدقة بما فيها كينغال الفرط صوتية".

وفي وقت سابق، أعلنت وزارة الدفاع الروسية أن "قواتها شنت صباح اليوم هجوما واسع النطاق على مرافق البنية التحتية الحيوية للطاقة التي يستخدمها المجمع الصناعي العسكري الأوكراني".

واوضحت في التقرير اليومي، أن "الضربة نفذت بأسلحة عالية الدقة بعيدة المدى تطلق من الجو والبحر وطائرات بدون طيار، مؤكدة أن "جميع أهداف الهجوم قد تمت إصابتها".

وحسب بيانات الدفاع الروسية، فإن "مجموع خسائر الجيش الأوكراني خلال اليوم الماضي بلغ نحو 1930 جنديا".