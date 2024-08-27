نقلت صحيفة "يديعوت أحرونوت" عن مدير مستشفى نهاريا تأكيده أنه "تعاملنا مع 1700 مصاب منذ بداية المواجهة على الحدود الشمالية". واشارت الصحيفة الى ان "المستشفيات في شمال إسرائيل تعمل في حالة طوارئ منذ بداية الحرب".

كانت هذه تفاصيل خبر يديعوت أحرونوت مدير مستشفى نهاريا: تعاملنا مع 1700 مصاب منذ بداية المواجهة على الحدود الشمالية لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكاملة ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



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