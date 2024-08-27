الكرملين حذر فرنسا من أي ترهيب بحق مؤسس تلغرام بعد توقيفه

حذّرت روسيا "فرنسا من أي ترهيب بحق مؤسس تطبيق تلغرام بافل دوروف الذي يحمل الجنسيات الفرنسية والروسية والإماراتية، بعد توقيفه في مطار قرب باريس في إطار تحقيق على صلة بالجريمة المنظمة".
واشار المتحدث باسم الكرملين دميتري بيسكوف الى أن "الاتهامات المقدّمة (بحق دوروف) خطرة للغاية وتتطلب إثباتات على القدر ذاته من القوة"، مضيفا "وإلا سيكون من الواضح أن هذه هي محاولة لتقييد حرية التواصل... وحتى الترهيب المباشر بحق رئيس شركة كبيرة".
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