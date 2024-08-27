حمية وصل الى مطار بيروت لاطلاق الأشغال المتعلقة باستحداث الممر السريع لركاب المغادرة

وصل وزير الأشغال العامة والنقل في حكومة تصريف الأعمال علي حمية الى مطار بيروت الدولي، لاطلاق الأشغال المتعلقة باستحداث الممر السريع لركاب المغادرة في المطار من قاعة الوصول، وذلك في حضور المدير العام للطيران المدني المهندس فادي الحسن، ورئيس مجلس إدارة شركة طيران الشرق الأوسط محمد الحوت، ورئيس جهاز امن المطار العميد فادي الكفوري، قائد سرية قوى الأمن الداخلي في المطار العميد عزت الخطيب، ومسؤولي الوحدات الفنية والإدارية العاملة في المطار.

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