طوني فرنجية: كان من الأجدى تقديم إقتراح تجديد إمتيار كهرباء قاديشا وفصل إدارتها عن كهرباء لبنان

علق النائب طوني فرنجية، على قرار مجلس ادارة مؤسسة كهرباء لبنان باسترداد امتياز كهرباء قاديشا ودمجه بمؤسسة كهرباء لبنان، بالقول:"على أساس كهرباء لبنان نجاحها باهر و24/24 ويجب ضم كهرباء قاديشا لها بأسرع وقت".

وتابع :"المشكل بكهرباء قاديشا هو فقط إنه تم استردادها من أصحاب الإمتياز قبل انتهائه إلى كهرباء لبنان ببداية التسعينات، ولولا ذلك لما كان في بالشمال مشكلة كهرباء وكنا مثل زحلة بالحد الأدنى".

واضاف :"كان من الأجدى تقديم إقتراح تجديد إمتيار كهرباء قاديشا وفصل إدارتها بالكامل عن إدارة كهرباء لبنان".