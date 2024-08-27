سقلاوي: الريجي ستبدأ بتسلّم المحاصيل بشكل استثنائي اعتباراً من 10 أيلول نظرا للاوضات في الجنوب

أعلن رئيس ومدير عام إدارة حصر التبغ والتنباك اللبنانية ( الريجي) ناصيف سقلاوي ان الريجي وبسبب الأوضاع في الجنوب وانطلاقاً من التزامها الأخلاقي والاجتماعي تجاه مزارعي التبغ سوف تبدأ تسلّم المحاصيل وبشكل استثنائي اعتباراً من 10 أيلول 2024 قبل شهر ونص الشهر من الموعد المعتاد، تخفيفاً من أعباء التخزين على المزارعين ومساعدتهم في توفير السيولة في الظرف الصعب، وذلك بتوجيه من رئيس المجلس النيابي نبيه بري.

كلام سقلاوي جاء بعد لقائه وزير المالية في حكومة تصريف الأعمال يوسف الخليل، حيث اطلعه على الخطوات التي تتخذها الريجي لمساعدة المزارعين وتجاوز تداعيات الظرف الراهن.

ولفت سقلاوي الى انه "منذ عقود طويلة، تشكلت علاقة وثيقة بين مزارعي التبغ في الجنوب وأرضهم وشتلتهم، حتى أصبحت شتلة التبغ رمزاً للصمود والتحدي. ورغم القصف والتهجير، ظل المزارعون ثابتين في أرضهم، ومن منطلق التزامنا الأخلاقي والاجتماعي تجاه أهلنا المزارعين، جئنا اليوم لنطلع معالي وزير المال، الدكتور يوسف الخليل، على تحضيراتنا لاستلام محاصيل التبغ في الجنوب بشكل استثنائي، قبل شهر ونصف من الموعد المعتاد، استجابة لتوجيهات دولة الرئيس نبيه بري والحكومة اللبنانية.

واضاف :"نحن في الريجي سنبدأ استلام المحاصيل اعتباراً من 10 أيلول 2024، بدلاً من 25 تشرين الأول، لتخفيف أعباء التخزين عن المزارعين ومساعدتهم في توفير السيولة الضرورية في ظل الظروف الصعبة التي يمر بها الجنوب والبلد عموماً".